لماذا تأجل تركيب الطرف الصناعي لشريف دسوقي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف صديق مقرب للفنان المصري شريف دسوقي، الثلاثاء، عدم تحديد مقاسات الطرف الصناعي المقرر تركيبه في قدمه بعد بترها لأسباب طبية.

وأوضح إبراهيم الفرن، صديق الفنان المصري شريف دسوقي لوسائل إعلام محلية، أنه تم تأجيل هذه الخطوة إلى الأسبوع المقبل، وذلك لأن صديقه شريف دسوقي مازال يخضع لجلسات العلاج الطبيعي.



وأكد الفرن أن شريف دسوقي متحمس بشدة لتركيب الطرف الصناعي، وأن حالته النفسية جيدة جدا.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالة شريف دسوقي، بعد أن خضع لعملية جراحية وبترت ساقه، إثر إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكري.

كما أمر السيسي بصرف معاش استثنائي لدسوقي.

وأعلن عدد من الفنانين مساعدتهم له، وقررت المخرجة كاملة أبو ذكري، تقديم قدم صناعي للفنان شريف دسوقي، كما قام جمال العدل بالتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج.

وأجرى الفنان شريف دسوقي عملية بتر لساقه، وذلك بعد إصابته في تصوير أحد الأفلام في قدمه، والتي أدت إلى مضاعفات بسبب مرض السكري.

كان دسوقي حاز على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما ذاع صيته حينما شارك في بطولة "مسلسل بـ100 وش"، الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا مبهرا مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.

واكتسب شريف دسوقي شهرة واسعة من تجسيده دور "عم سباعي" في المسلسل التلفزيوني "بـ100 وش"، الذي عرض في شهر رمضان 2020.