شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "بابا فين" يحيى حفل ختام مهرجان الإسماعيلية فى دورته الـ22.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق Spice Mix، والذى اشتهر بأغنية بابا فين، عندما كانوا أطفالا، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث قدم الفريق عددا من الأغنيات التى تفاعل معها جمهور المهرجان.

وأعلن المهرجان عن فوز فيلم فرصة اخيرة إخراج عمر صدقي بجائزة سمير سيف بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، فيما فاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي بمسابقة الطلبة فيلم 20 جنيه في الشهر إخراج حسن ابو دومة.

وشهد حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التجسلية والقصيرة حضور السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما، والناقد عصام زكريا ئيس المهرجان، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، ووكيل مجلس الشيوخ النائبة "فيبى فوزي" وعدد من صناع السينما التسجيلية.

وشهد الحفل تقديم أغنية خصيصاً لجمهور الإسماعيلية، بعدما حققت أغنية الافتتاح التى قدمها المطرب عماد كمال وكلمات طارق على وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركى، وكيروجراف مصطفى حجاج بعنوان "أرض الحرية"، نجاحا كبيرا.

حفل ختام الفعاليات يقام على ضفاف شاطئ قناة السويس، فيما يقوم بتنظيم ما يخص المسرح المكشوف الموزع والموسيقي، حمادة البالي، ويخرج الحفل الفنان هشام عطوة.

وحرصت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة على إجراء تحليل المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا لضيوف المهرجان من الجنسيات المختلفة، قبل إقامة حفل الختام وتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة بالمسابقات الدولية، والمغادرة إلى بلادهم.