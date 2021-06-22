شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تصور غدا أولى مشاهدها فى فيلم "فارس" بحى المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة نهال عنبر لتصوير أولى مشاهد دورها ضمن أحداث فيلم "فارس" بطولة الفنان أحمد زاهر، غدا الأربعاء، بأحد أماكن التصوير بمنطقة المعادى.



نهال عنبر

وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى.



نهال عنبر

كما تشارك الفنانة نهال عنبر، خلال الفترة المقبلة بدور جديد خلال مسلسل "حلم"، والذى سيعرض في 30 حلقة خارج موسم رمضان وتجسد خلاله شخصية أم وزوجة عصبية تعنف زوجها وابنها، وهى من منطقة عشوائية وتنتقل إلى حى الأسمرات".

مسلسل "حلم" بطولة صابرين، محمد رياض، نهال عنبر، وفاء عامر، كمال أبو رية، انوشكا، نضال الشافعى، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، شريف خير الله، رشا الخطيب، ياسمين جمال، محمود الجابرى، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج حسنى صالح.



نهال عنبر