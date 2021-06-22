فيلم فرصة أخيرة يفوز بجائزة سمير سيف بمهرجان الإسماعيلية فى دورته الـ22

القاهرة - سامية سيد - فاز بجائزة سمير سيف بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة فيلم "فرصة أخيرة" إخراج عمر صدقى، فيما فاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي بمسابقة الطلبة فيلم "20 جنيه في الشهر" إخراج حسن أبو دومة.

وشهد الحفل تقديم أغنية خصيصاً لجمهور الإسماعيلية، بعدما حققت أغنية الافتتاح التى قدمها المطرب عماد كمال وكلمات طارق على وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركى، وكيروجراف مصطفى حجاج بعنوان "أرض الحرية"، نجاحا كبيرا.

حفل ختام الفعاليات يقام على ضفاف شاطئ قناة السويس، فيما يقوم بتنظيم ما يخص المسرح المكشوف الموزع والموسيقى، حمادة البالى، ويخرج الحفل الفنان هشام عطوة.

وحرصت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة على إجراء تحليل المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا لضيوف المهرجان من الجنسيات المختلفة، قبل إقامة حفل الختام وتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة بالمسابقات الدولية، والمغادرة إلى بلادهم.

رافق الوفد الأجنبى من ضيوف المهرجان المخرج محمد محمدين مسئول لجنة المهرجان بمدينة الإسماعيلية، والذى أثنى على حسن استقبال الفريق الطبى بمستشفى الحميات، برئاسة الدكتور أسامة العدوى مدير المستشفى.