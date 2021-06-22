شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل ختام مهرجان الإسماعيلية فى دورته الـ22.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، وذلك بحضور السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما، والناقد عصام زكريا ئيس المهرجان، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، وعدد من صناع السينما التسجيلية.

وشهد الحفل تقديم أغنية خصيصاً لجمهور الإسماعيلية، بعدما حققت أغنية الافتتاح التى قدمها المطرب عماد كمال وكلمات طارق على وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركى، وكيروجراف مصطفى حجاج بعنوان "أرض الحرية"، نجاحا كبيرا.

حفل ختام الفعاليات يقام على ضفاف شاطئ قناة السويس، فيما يقوم بتنظيم ما يخص المسرح المكشوف الموزع والموسيقى، حمادة البالى، ويخرج الحفل الفنان هشام عطوة.

وحرصت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة على إجراء تحليل المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا لضيوف المهرجان من الجنسيات المختلفة، قبل إقامة حفل الختام وتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة بالمسابقات الدولية، والمغادرة إلى بلادهم.

رافق الوفد الأجنبى من ضيوف المهرجان المخرج محمد محمدين مسئول لجنة المهرجان بمدينة الإسماعيلية، والذى أثنى على حسن استقبال الفريق الطبى بمستشفى الحميات، برئاسة الدكتور أسامة العدوى مدير المستشفى.

ويتنافس على جوائز المهرجان كل من فيلم "عايشة" للمخرج زكريا نورى، والذى يدور حول عايشة، ذات الـ26 عاماً التى تعيش فى ضواحى المدينة، حياة رتيبة تعتنى أثناء النهار بأمها المريضة، وفى الليل تترك المنزل لتعبر الطريق أمام أى شاحنة محتملة.