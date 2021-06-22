انطلاق حفل ختام الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انطلقت منذ قليل بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية، حفل ختام الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بحضور السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، والناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة.

الحفل يقام وسط حضور حشد جماهيري كبير من أهالي مدينة الإسماعيلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

كما حرصت إدارة المهرجان على إجراء تحليل المسحة الطبية الخاصة لكافة الضيوف، وذلك قبل بدء الحفل.

مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يقام تحت رعاية المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وأقيمت الدورة الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.