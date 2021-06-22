فيديو| سامح حسين يعلن عودة "الكابتن عزوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان سامح حسين عن عودة مسلسل الرسوم المتحركة "الكابتن عزوز" بشكل جديد.

ونشر الفنان سامح حسين مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلا: "حبايبي، الكابتن عزوز راجع لكم تاني، بس يا ترى راجع لكم المرة دي إزاي؟ أنا راجع علشان أدور على أصحابي، باي باي،".

وعلق سامح حسين على الفيديو: "قريبًا إن شاء الله مفاجأة حلوة مع الكابتن عزوز".

المسلسل ﺇﺧﺮاﺝ عبد الله نبيل، وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد أمين، وبطولة كل من سامح حسين، إيمان السيد، محمد ثروت، وبيومي فؤاد، انتصار.