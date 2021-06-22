أصالة: "الحياة فرصة لمن يهواها وأنا خُلقت لأحيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة السورية أصالة نصري لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت أصالة الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحياة فرصة لمن يهواها وأنا خُلقت لأحيا".

وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة السورية، كما حازت على إعجاب عدد من الفنانين أبرزهم أحمد سعد، أحمد السعدني، كندة علوش، نوال الزغبي، إليسا، سامر المصري.

وكانت أصالة روجت لأحدث أغانيها "بنحبك"، منذ أيام، وقالت إن الأغنية موجهة إلى أهل مصر المحروسة .

يذكر أن آخر ألبومات أصالة "لا تستسلم"، والذي طرحته العام الماضي باللهجة الخليجية، وضم الألبوم 20 أغنية، تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء.