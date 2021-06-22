فن ومشاهير

أشرف عبد الغفور.. رفض دخول ابنته التمثيل وهذه أشهر أعماله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في 22 يونيو 1942، ولد الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، الذي يعتبر من أشهر النجوم الذين قدموا أدوارا تاريخية ودينية.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الكبير:

- الفنان أشرف عبدالغفور من مواليد مدينة المحلة الكبرى.

- حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1963

- تزوج من ابنة عمه، ولديه 3 أبناء، بينهم الفنانة ريهام عبدالغفور.

- كان المسرح أولى خطواته الفنية، من خلال مسرحية "جلفدان هانم" عام 1962

- قدم العديد من المسلسلات التاريخية منها: "الإمام مالك، القضاء في الإسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد، وغيرها.

- شارك في العديد من المسلسلات أشهرها: "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، جبل الحلال، أوراق رسمية، نصيبي وقسمتك، حدف بحر، يتربى في عزو"، وغيرها من الأعمال.

- في 2014 تعرض لوعكة صحية، وقام بإجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة بأحد المستشفيات الخاصة.

_ قال في تصريح سابق لمصراوي، إنه كان يرفض دخول ابنته "ريهام" مجال التمثيل، إلا أنه اقتنع بموهبتها بعدما شاهدها في بداية مشوارها.

- أخر أعماله التلفزيونية مسلسل "لحم غزال"، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الذي عُرض رمضان الماضي 2021.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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