أشرف عبد الغفور.. رفض دخول ابنته التمثيل وهذه أشهر أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في 22 يونيو 1942، ولد الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، الذي يعتبر من أشهر النجوم الذين قدموا أدوارا تاريخية ودينية.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الكبير:

- الفنان أشرف عبدالغفور من مواليد مدينة المحلة الكبرى.

- حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1963

- تزوج من ابنة عمه، ولديه 3 أبناء، بينهم الفنانة ريهام عبدالغفور.

- كان المسرح أولى خطواته الفنية، من خلال مسرحية "جلفدان هانم" عام 1962

- قدم العديد من المسلسلات التاريخية منها: "الإمام مالك، القضاء في الإسلام، وداعًا قرطبة، عمر بن عبدالعزيز، هارون الرشيد، وغيرها.

- شارك في العديد من المسلسلات أشهرها: "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، جبل الحلال، أوراق رسمية، نصيبي وقسمتك، حدف بحر، يتربى في عزو"، وغيرها من الأعمال.

- في 2014 تعرض لوعكة صحية، وقام بإجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة بأحد المستشفيات الخاصة.

_ قال في تصريح سابق لمصراوي، إنه كان يرفض دخول ابنته "ريهام" مجال التمثيل، إلا أنه اقتنع بموهبتها بعدما شاهدها في بداية مشوارها.

- أخر أعماله التلفزيونية مسلسل "لحم غزال"، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الذي عُرض رمضان الماضي 2021.