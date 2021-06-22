خاص| حقيقة وجود جزء ثان من "المداح" وتفسير مشهد بيومي فؤاد الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد

قال المخرج أحمد سمير فرج، إن مسألة وجود جزء ثان من مسلسل "المداح" لم يتم حسمها بعد، لافتًا إلى أن جزءا من الجمهور يريد ذلك، وجزءا آخر لا يرغب، والأمر يحتاج لدراسة، خاصة أن نجاح الجزء الأول يحملهم مسؤولية كبيرة، ويحتم عليهم البدء من سقف النجاح الذي تحقق خوفًا من خسارة كل شيء.

وردًا على وجود نهاية مفتوحة، من خلال المشهد الذي ظهر فيه الفنان بيومي فؤاد، قال أحمد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المشهد معمول لغرض آخر عشان نقول إن الناس دي مش هتخلص ومش هتسكت، ولو خلص سمير أبو المجد فيه غيره، صحيح صابر انتصر في معركته بس المعارك استمرت في أماكن أخرى ومع ناس تانية، وحتى مع نفس الشخص".

وعلّق حمادة هلال "نهاية الجزء الأول كانت بحرب مع الشياطين، ووارد أن يكون الجزء الثاني بشيء أعلى من هذه الحرب، هناك الكثير من الأفكار، لكن الأمر صعب جدًا، والمقارنة ستكون أصعب في الجزء الثاني، خاصة وأننا نجحنا في خطف الجمهور، لكنه سيبحث عن الجديد والمختلف وإذا لم يجد ذلك سيضيع الجزء الأول والثاني".

"المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، حنان سليمان، خالد سرحان، تامر شلتوت.