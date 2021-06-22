خاص| هل يتمنى حمادة هلال أن يمتلك هِبة "صابر" في "المداح"؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قال الفنان حمادة هلال، إن ليس هناك من يمدح النبي محمد ويحبه، إلا وقد منحه الله هِبة أو ميزه بشيء لا نعرفه.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يارب الواحد يوصل لده، فيه ناس أعرفها وبشوفها وبحس بيها في حاجة عندهم"، وبسؤاله إذا كان يتمنى أن يمنحه الله هِبة "صابر" الشخصية التي أداها ضمن أحداث مسلسله الرمضاني "المداح"، أجاب "هي مسؤولية صعبة، وممكن تلاقيها عند ناس كتير، وعند كل واحد هتلاقي حد يقولك انا قلبي مقبوض مش قادر اروح المكان ده، أو انك تحس بكلمة قبل ما تسمعها، كل ده حسب النية الكويسة".

أحمد سمير فرج ومش بالتمني "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، حنان سليمان، خالد سرحان، تامر شلتوت.