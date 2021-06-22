خاص| حمادة هلال عن "المداح": شفت ناس صحاب طرق صدقتهم وآخرين قطاع طرق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قال الفنان حمادة هلال، تعليقًا على ظهور مشاهد الشيخ صابر وهو يعالج الشخص الممسوس، ضمن أحداث مسلسل "المداح"، بصورة جادة صدقها الجمهور، ولم تثر الضحك والسخرية، أن هناك خط بسيط بين الصورتين.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا كنت خايف في المشهد الأول، ومن أن يكون الأداء سببا في ضياع كل شيء، شعرت بالقلق، وكنت أعرف أنه إذا صدق الجمهور سوف يتابع العمل، الحمد لله كل شيء مر بفضل الله، وتم تقديمه بصورة صدقها الجمهور"، مضيفًا "كنت شفت ناس كتير من السكك دي، واتفرجت على ناس فيه منهم صحاب طرق صدقتهم، وشفت ناس قطاع طرق".

واستكمل حمادة "وأنا بعمل المشاهد كنت بفتكر الشخصية اللي مصدقها، ملامح عينيه ونظراته إزاي يبص في السما ويرجع تاني، وعينه تغرب شوية، زائد أستاذ أحمد سمير فرج اللي كانت توجهاته عظيمة".

وعن الرسالة التي يريد تقديمها للجمهور من خلال "المداح"، أجاب "عايز أقول إن صابر ده أبوه بيقوله متطاوعش الشيطان، فكان بيقوله لأ أنا قده، صحيح كيد الشيطان ضعيف بس لو صدقت نفسك واقتنعت إنك جامد انت وقعت، فبقى صابر اللي لابس الجلابية السودا وبيعمل الأعمال للناس، متصدقش نفسك ودايما ندعي دعاء النبي (يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك)، لأن الكبر خد صابر واحدة واحدة".

وأضاف أنه أراد من خلال شخصية (عمار)، أن هناك من يستغل طيبة الناس وخوفهم، ويحضروا للناس قطاع طرق "يعفرت دماغهم اكتر"، موضحًا "أردت أن أقول للناس لا تتعلق بعم الشيخ، حبه لكن إذا وقعت في مصيبة عليك أن تستنجد بربنا وليس بالشيخ".

"المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، حنان سليمان، خالد سرحان، تامر شلتوت.