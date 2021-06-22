شاهد .. وفاء عامر تحتفل بتخرج إبنها ” عمر “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 08:58 مساءً - احتفلت الفنانة ” وفاء عامر ” بتخرج نجلها ” عمر ” من المدرسة بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وظهر في مقطع الفيديو الذي جاء من حفل التخرج نجلها عمر وهو يتسلم شهادته فيما كانت تنادي عليه وفاء عامر : ” يا فوزي ” .
وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” الحمد لله حمدا كبيرا مباركا فيه .. تخرج عمر محمد فوزي ” .
وتلفت الفنانة وفاء عامر عدد كبير من التهاني والمباركات على تخرج إبنها عمر من جانب المتابعين وزملائها الفنانين من بينهم الفنانة ” ريم البارودي ” والفنانة ” رانيا يوسف ” والفنانة ” رانيا فريد شوقي ” .
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