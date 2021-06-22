سعفة شرف ذهبية للمخرج الإيطالي ماركو بيلوكيو عن مجمل مسيرته

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باريس: يُعرض الفيلم الجديد للمخرج الإيطالي ماركو بيلوكيو وهو وثائقي بعنوان "Marx Can Wait" خلال الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان كان التي تقام من 6 إلى 17 يوليو المقبل، ويُمنَح خلالها بيلوكيو سعفة شرف ذهبية عن مجمل مسيرته المهنية الممتدة خمسة عقود.

وتشكّل هذه السعفة الشرفية التي مُنحَت سابقاً لجاين فوندا وجان بول بلموندو وأنييس فاردا، تحية إلى مسيرة "أستاذ السينما الإيطالية العظيم"، وهو في الوقت نفسه "مخرج ومؤلف وشاعر"، على ما قال المفوض العام لمهرجان كان تييري فريمو في بيان.

ويتناول بيلوكيو في فيلمه الوثائقي الذي أُدرِج ضمن قسم "كان بروميير" الجديد المخصص للمخرجين ذوي الخبرة، قضية انتحار شقيقه التوأم عندما كان في التاسعة والعشرين.

ولاحظ بيان المهرجان أن ماركو بيلوكيو الذي يبلغ حالياً 81 عاماً "لم يتعافَ فعلياً" من هذه المأساة الحميمة التي شكلت "مصدر شعور بالذنب ومصدر إلهام في الوقت نفسه". ويتضمن الشريط الوثائقي مقتطفات من أفلام بيلوكيو ومحادثاته مع أقاربه.

كذلك سيكون ماركو بيلوكيو هذه السنة واحداً من اسمين سينمائيين كبيرين سيُمنحان سعفة الشرف الذهبية، مع الممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر.

ودرج مهرجان كان على اختيار أفلام بيلوكيو وإدراجها ضمن أقسامه، وحصل على أسد شرفي ذهبي في مهرجان البندقية عام 2011.