في "صالون زهرة" ممنوع دخول الرجال!

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"الخليج 365": تستعد منصة "شاهد Vip" لعرض المسلسل الجديد "صالون زهرة" من بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار وإنتاج شركة "صبّاح إخوان" أوائل شهر آب المقبل.

المسلسل الذي انطلق تصويره منذ أسابيع قليلة يتألف من ١٥ حلقة من تأليف نادين جابر وإخراج جو بو عيد. ومن بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار بالإضافة لمجموعة من النجوم نذكر منهم طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم...

تخوض نجيم في هذا العمل تجرية مختلفة تماماً عن تجاربها السابقة، خصوصاً أن العمل إجتماعي يدور في فلك قصص النساء ويطرح قضاياهن وهواجسهن بأسلوب كوميدي ودرامي معاً. كما لن تغيب حادثة انفجار مرفأ بيروت عن العمل حيث سيسلط العمل الضوء على ذلك في خط درامي منه والضرر الذي سيلحق بصالون زهرة نتيجته. كما سنرى الإصابة التي تعرضت لها نادين نجيم في العمل كجزء من القصة.

الجزء الأكبر من التصوير يتم في أحد أحياء بيروت الشعبية، بحيث تم تجهيز الشارع بشكل كامل ليتناسب مع أجواء المسلسل الذي يُتوقع أن يحمل التجدد والجرأة في الطرح والمعالجة.

وكانت كاتبة العمل نادين جابر قد نشرت عبر حسابها على الإنستغرام صورة من كواليس العمل لبطلته نادين نجيم وهي تتكئ على عمود خشبي وبجانبها لوحة مكتوب عليها "ممنوع دخول الرجال".