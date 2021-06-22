شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم بطلة "كازبلانكا 2" أمام أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجم أمير كرارة مع المؤلف هشام هلال، والمخرج بيتر ميمى خلال هذه الأيام للإستقرار على شكل الجزء الثانى من فيلم "كازابلانكا"، وتحديد موعد نهائي لبدء التصوير، وتبدأ أحداث الجزء الثانى من حيث انتهى الجزء الأول .

وسافر أبطال العمل إلى مدينة برشلونة الأسبانية، وذلك من خلال عبارة من دولة المغرب، وتبدأ أحداث الجزء الثانى من هناك، ولقد تقرر أن تكون الفنانة نيللى كريم هى بطلة الجزء الثانى أمام أمير كرارة على أن ينتهى دور كل من غادة عادل ولبلبة حيث انتهت الشخصيات التى قدمتها كل منهما فى الجزء الأول.

يذكر أن الجزء الأول شارك فى بطولته كل من غادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار،ولبلبة ، ومحمود البزاوى، وأحمد داش، والنجم التركى هاليت أرغنش، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف بالعمل أبرزهم، مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى، من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "كازابلانكا"، فى إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.