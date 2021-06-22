شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة راشيل زيجلر تتعاقد على بطولة فيلم ديزنى الجديد Snow White والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الممثلة الأمريكية الشابة راشيل زيجلر للعب دور سنو وايت Snow White فى الفيلم الجديد المأخوذ عن فيلم ديزنى الكلاسيكى، وهو الفيلم الذى بدأت الشركة التحضير له، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج فى عام 2022.



راشيل زيجلر تعاقد علي Snow White

وحسب موقع deadline قررت شركة الإنتاج الشهيرة تعيين المخرج الشهير مارك ويب، مخرج فيلم The Amazing Spider-Man، لإخراج الفيلم الجديد من النسخة الحية للقصة الشهيرة بعد مشاورات مع عدد كبير من المخرجين.

وبحسب صحيفة "فاريتى" فإن الكاتب إيرين كريسيدا ويلسون يعكف على كتابة السيناريو الخاص بالفيلم الجديد، والذى سيتوسع فى القصة والموسيقى عن الفيلم الكلاسيكى الصادر عام 1938 للقصة الشهيرة، ومن المقرر أن يكتب أغانى الفيلم الجديد كل من بيبنج باسيك وجوستين بول، وإيفان هانسن.

وتأتى تلك الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم Aladdin للممثل الكندى ذى الأصول المصرية مينا مسعود والممثل العالمى ويل سميث، وإيراداتهم التى تصدر شباك التذاكر داخل أمريكا فى الأسبوع الأول من طرحه، وتحقيقه 267 مليون دولار حول العالم.

وكان آخر الأفلام المستوحاة من نفس القصة الشهيرة هو فيلم Snow White and the Huntsman عام 2012، للمثل كريس هيمسورث وجوليا روبرتس وليلي كولينز، والذى شهد تعديلات كبيرة عن الفيلم الكلاسيكى الأصلى.