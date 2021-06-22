زوجة مصطفى فهمي تنشر صور من كواليس مسلسل "الحرير المخملي"

من ناحية أخرى يشارك الفنان مصطفى فهمي في فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة وهاجر أحمد.

وعلقت "موسى" على الصور: "من كواليس تصوير المسلسل الدرامي المنتظر الحرير المخملي، بطولة مصطفى فهمي وكوكبة فنية، ومن إخراج أحمد حسن".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع