فن ومشاهير

زوجة مصطفى فهمي تنشر صور من كواليس مسلسل "الحرير المخملي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى صورة لزوجها الفنان مصطفى فهمي من كواليس مسلسل "الحرير المخملي"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت "موسى" على الصور: "من كواليس تصوير المسلسل الدرامي المنتظر الحرير المخملي، بطولة مصطفى فهمي وكوكبة فنية، ومن إخراج أحمد حسن".

من ناحية أخرى يشارك الفنان مصطفى فهمي في فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة وهاجر أحمد.

محمد يوسف

محمد يوسف

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