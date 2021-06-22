من جديد.. الجمهور يتهم ياسمين صبري بتقليد جورجينا صديقة رونالدو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة ياسمين صبري بإطلالة مشابهة لجورجينا رودريجيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وظهرت ياسمين في الصورة مرتدية "تي شيرت" يشبه نفس التي شيرت التي ارتدته جورجينا في صورة لها.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها ياسمين صبري بنفس ملابس جورجينا، فقد علق الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي على تقليد ياسمين لطريقة التصوير، الملابس، الإطلالة التي تظهر بها جورجينا

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل"فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.