وفاء عامر تحتفل بتخرج نجلها عمر من المدرسة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة وفاء عامر بتخرج نجلها عمر من المدرسة، اليوم 22 يونيو الجاري.

ونشرت "عامر" مقطع فيديو، أثناء تخرج عمر وسط زملائه، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه تخرج عمر محمد فوزي".

وعُرض للفنانة وفاء عامر في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال" تدور أحداثه في قالب إجتماعي، ويخوض بطولة العمل: غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، شريف الدسوقي، يوسف وائل نور، عارفة عبدالرسول، مي سليم، رحاب الجمل، بسنت شوقي، جيهان خليل.