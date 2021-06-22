فن ومشاهير

دالا المهندس تشارك في الفيلم السعودي "شهادة شكر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تشارك الفنانة دالا المهندس في الفيلم السينمائي الجديد "شهادة شكر"، وهو اسم مبدئي له من المقرر تغييره خلال الفترة المقبلة.
وبدأ فريق عمل فيلم "شهادة شكر" التحضير له تمهيدا لتصويره بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية بقيادة المخرج حيدر سمير، ذلك خلال يونيو الجاري.

وتجسد دالا خلال أحداث الفيلم شخصية خبيرة تجميل وميك آب أرتيست، تدخل في صراع مع أحد أبطال العمل ونكتشف من سينتصر في النهاية.

فيلم "شهادة شكر" ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن الكوميدي وهو من بطولة فيصل العمري، العنود سعود، نجلاء عبد الله، لبنى عبد العزيز، عادل العتيبي، مهدي الناصر، مريم عبد العزيز، أغادير السعيد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج حيدر سمير.

جدير بالذكر أن دالا المهندس شاركت في مسلسل "كوفيد-25" في رمضان الماضي، وهو من بطولة يوسف الشريف، أحمد صدا حسني

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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