دالا المهندس تشارك في الفيلم السعودي "شهادة شكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة دالا المهندس في الفيلم السينمائي الجديد "شهادة شكر"، وهو اسم مبدئي له من المقرر تغييره خلال الفترة المقبلة.

وبدأ فريق عمل فيلم "شهادة شكر" التحضير له تمهيدا لتصويره بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بقيادة المخرج حيدر سمير، ذلك خلال يونيو الجاري.

وتجسد دالا خلال أحداث الفيلم شخصية خبيرة تجميل وميك آب أرتيست، تدخل في صراع مع أحد أبطال العمل ونكتشف من سينتصر في النهاية.

فيلم "شهادة شكر" ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن الكوميدي وهو من بطولة فيصل العمري، العنود سعود، نجلاء عبد الله، لبنى عبد العزيز، عادل العتيبي، مهدي الناصر، مريم عبد العزيز، أغادير السعيد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج حيدر سمير.

جدير بالذكر أن دالا المهندس شاركت في مسلسل "كوفيد-25" في رمضان الماضي، وهو من بطولة يوسف الشريف، أحمد صدا حسني