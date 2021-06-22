أحمد سمير فرج: الجمهور شعر بالإحراج بعد مخالفة "المداح" لتوقعاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قال أحمد سمير فرج، مخرج مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، إن الجمهور بمجرد أن سمع اسم العمل قبل تصويره وعرضه، توقع أنه يحكي عن المديح، وقصة صعود مطرب.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ضمن ندوة أقيمت في الموقع لتكريم أسرة المسلسل الذي عُرض في رمضان الماضي: "أول 5 دقائق في المسلسل تأكدوا أن توقعهم صحيح، وقدمت لهم فعلا مدح، وبعدها تفاجئ أنني (بوظت) له ما كان يفكر فيه، وأصبحوا غير قادرين على توقع الأحداث".

وأضاف أحمد سمير فرج "توقعاته كلها اتضربت حس بالإحراج كمشاهد فهيحترمني".

"المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، حنان سليمان، خالد سرحان، تامر شلتوت.