وليد أبوالمجد لـ"الخليج 365": موضوع "المداح" جريء.. و"قصدنا منخضش الجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قال الكاتب وليد أبوالمجد، أحد المشاركين في تأليف "المداح"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، إنهم اهتموا وقت كتابة المسلسل بأن يقع الجمهور في حب صابر بالحلقات الأولى -الشخصية التي أداها الفنان حمادة هلال-، وذلك لكسبهم.

وتابع في ندوة أقيمت بموقع "الخليج 365" لتكريم أسرة العمل بحضور الفنان حمادة هلال والمخرج أحمد سمير فرج، ردًا على سؤال كيف ابتعدوا عن ألا تتحول المشاهد بين صابر والشخص الممسوس بالجن، لمادة للضحك والسخرية: "صابر بني آدم حقيقي أوي قريب من ربنا مش مدعي، هو حد كويس جدا علاقته بربنا قوية وعلاقته بوالده جيدة، الجمهور صدقه، ولم يكرهه، وكذلك عندما كان يقرأ القرآن تم تنفيذ الموضوع بصورة حقيقية، وعشان كده مقلبش لضحك".

وأضاف وليد "قعدنا مع ناس شافت الحكاية، والموضوع جريء ويخض، فيه ناس من دائرة علاقتنا مروا بنفس الظرف، وكان لازم اسمع منهم، وفعلا كانوا بيحكوا لي تفاصيل بتخضني شخصيا، وعالجناه بصورة متخضش الجمهور، منها مشهد لما صابر كان بيعالج البنت في الحلقة الأولى، تحدث معها بشكل هادئ، بكل سلاسة في الدنيا، والجمهور خد من ابتسامته وأنا مخضتهمش".

"المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، حنان سليمان، خالد سرحان، تامر شلتوت.