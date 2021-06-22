تفاصيل حفل ختام الدورة ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

انتهت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة من وضع اللمسات النهائية على حفل ختام الدورة 22 للمهرجان، والتي ستنطلق فعالياتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

ويقام حفل الختام بحضور السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، والناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، ووكيل مجلس الشيوخ النائبة "فيبي فوزي"وعدد من صناع السينما التسجيلية.

وكشف الناقد السينمائي عصام زكريا "رئيس المهرجان"، أن الحفل من المقرر أن يتضمن أغنية جديدة تقدم خصيصا لجمهور الإسماعيلية، بعدما حققت أغنية الافتتاح التي قدمها المطرب عماد كمال وكلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي، وكيروجراف مصطفى حجاج بعنوان "أرض الحرية"، نجاحا كبيرا.

وأضاف زكريا: يقام حفل ختام الفعاليات على ضفاف شاطيء قناة السويس، فيما يقوم بتنظيم ما يخص المسرح المكشوف الموزع والموسيقي، حماده البالي، ويخرج الحفل الفنان هشام عطوه.

وصرح السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، أن دورة هذا العام، تعد دورة استثنائية، جاءت بشكل مكثف، مشيرا إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن المصري بندوات متواصلة على مدار أيام المهرجان، وهو ما يعد تأكيدا على أن مصر قادرة بشبابها على العطاء والتميز، لافتا إلى مشاركة 107 دولة و44 فيلما.

وأشار الباسوسي إلى أن إدارة المهرجان بالإسماعيلية أقامت عدة اجتماعات تنسيقية مع القائمين على تنظيم حفل الختام، ضمن الاستعدادت الأخيرة.