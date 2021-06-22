تفاصيل حفل ختام الدورة ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:
انتهت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة من وضع اللمسات النهائية على حفل ختام الدورة 22 للمهرجان، والتي ستنطلق فعالياتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.
ويقام حفل الختام بحضور السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، والناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، ووكيل مجلس الشيوخ النائبة "فيبي فوزي"وعدد من صناع السينما التسجيلية.
وكشف الناقد السينمائي عصام زكريا "رئيس المهرجان"، أن الحفل من المقرر أن يتضمن أغنية جديدة تقدم خصيصا لجمهور الإسماعيلية، بعدما حققت أغنية الافتتاح التي قدمها المطرب عماد كمال وكلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي، وكيروجراف مصطفى حجاج بعنوان "أرض الحرية"، نجاحا كبيرا.
وأضاف زكريا: يقام حفل ختام الفعاليات على ضفاف شاطيء قناة السويس، فيما يقوم بتنظيم ما يخص المسرح المكشوف الموزع والموسيقي، حماده البالي، ويخرج الحفل الفنان هشام عطوه.
وصرح السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، أن دورة هذا العام، تعد دورة استثنائية، جاءت بشكل مكثف، مشيرا إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن المصري بندوات متواصلة على مدار أيام المهرجان، وهو ما يعد تأكيدا على أن مصر قادرة بشبابها على العطاء والتميز، لافتا إلى مشاركة 107 دولة و44 فيلما.
وأشار الباسوسي إلى أن إدارة المهرجان بالإسماعيلية أقامت عدة اجتماعات تنسيقية مع القائمين على تنظيم حفل الختام، ضمن الاستعدادت الأخيرة.