صور نادرة لـ نرمين الفقي من مرحلة المراهقة.. وهذا هو عمرها الحقيقي.. لن تصدق!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:06 مساءً - تداولت مجموعة من الحسابات علي مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة من مرحلة المراهقة للفنانة “نرمين الفقي”، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي علي “إنستجرام” ورصدت الصور شكلها علي إمتداد مرحلة المراهقة، حيث كشفت عن التغيير الملحوظ في شكلها في مراحل الدراسة الإبتدائية والإعدادية والثانويه وبداية الجامعة .

وبحسب تعليقات المتابعين، فقد تباينت الآراء حول إطلالة الفنانة نرمين الفقي بين مرحلة المراهقة واليوم، فبعضهم من أشار إلى محافظتها على تفاصيل ملامح وجهها بالرغم من خضوعها لبعض التعديلات التجميلية البسيطة جداً، بينما أشار البعض الأخر إلى أنها أصبحت أكثر جمالاً عندما كبرت.

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واحتفلت أمس 21/ يونيو الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلادها الـ49. اشتهرت نرمين خلال فترة التسعينيات، ورغم غيابها لسنوات إلا أن نرمين عادت وبقوة لجمهورها لتبهره برشاقتها وجمالها. وبرغم أنها مقلة في المشاركة بالتمثيل بشكلٍ كثيف إلا أنها استطاعت أن تثبت نفسها بأداء تمثيلى قوى، من خلال أعمالها، حتى أنها أصبحت فتاة أحلام الشباب بمرور السنوات والأجيال.

ومن غير المعروف عن الجميلة نرمين الفقي، أنها “اسكندرنية”، تخرجت من مدرسة فيكتوريا كولدج، والتحقت بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، ولم تعمل بمجال دراستها قط، إلا أن في عام 1995 قررت السفر إلى القاهرة لاقتحام عالم الإعلانات ومن ثم دخلت الساحة الفنية.

على الرغم من دخولها عالم الفن في 1995، إلا أنها لم تشارك إلا في 8 أفلام فقط، بعدما اكتشفها “طلعت يوحنا” من خلال مشاركتها في مجال الإعلانات في البداية، إلا أنه شاركت في 70 مسلسل حتى الآن، منهم مسلسل “أبو العروسة” بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بظهورها في “جبل الحلال” أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

نرمين الفقي سجلت عودة قوية في دراما رمضان 2021، بعد غياب أكثر من 7 سنوات عنها، حيث قدمت دورها في “مسلسل النمر“، كما قدمت دورا استثنائيا بـ “مسلسل ضل راجل” ، وعبرت نرمين، عن سعادتها، بنجاح دورها فى المسلسلين مضيفة: “تعبت جدا فى دوري بمسلسل ضل راجل، معقبة: “إيدي كانت بتترعش بجد عشان أقدر أجمع الأحاسيس والمشاعر”. ،

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