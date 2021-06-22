كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:06 مساءً - رزقت الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” يوم أمس الإثنين بمولودتها الأولى من زوجها الإعلامي الأردني ” معاذ العمري ” .
واحتفلت ديانا كرزون بهذا الأمر في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام تضمن صورة ظهرت بها وهي في الشهور الأخيرة من الحمل وتحمل حذاء باللون الوردي ويقف خلفها زوجها معاذ العمري .
وكتبت ديانا في تعليقها على الصورة : ” الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات .. اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى .. 21/6/2021 ” .
كانت هذه تفاصيل خبر التعليق الأول لديانا كرزون بعد وضعها لطفلتها الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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