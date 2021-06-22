هاني شاكر يحيي الذكرى العاشرة لرحيل إبنته دينا : ” أغلى وأحلى ملاك نزل على الأرض “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:06 مساءً - نشر الفنان ” هاني شاكر ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر أحيا من خلالها الذكرى العاشرة على وفاة إبنته دينا التي رحلت عن عالمنا بعد معاناة من مرض السرطان .

فكتب هاني شاكر في تغريدته التي تضمنت صورة لإبنته الراحلة : ” دينا حبيبتي ونور عيني وحشتيني .. ووحشتي كل اللي بيحبوكي يا أغلى وأحلى ملاك نزل على الأرض ” .

وتابع : ” النهاردة الذكرى العاشرة لرحيلك ربنا يرحمك ويجمعنا بيكي إن شاء الله في الجنة مع كل اللي بتحبيهم .. نسألكم الفاتحة ” .

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/HanyShaker/status/1407307015626571779?ref_src=twsrc%5Etfw