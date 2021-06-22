شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "المحكمة" لـ غادة عادل وفتحى عبد الوهاب فى المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال فيلم "المحكمة" من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل فى ديكور المحكمة بمدينة الإنتاج الإعلامى خلال الأيام الماضية، ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم، استعداداً لطرحه قريباً فى السينمات.

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسى.

فيلم "المحكمة"، من تأليف أحمد عبد الله، ويتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.