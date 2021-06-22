شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجهيزات ختام مهرجان الإسماعيلية وتفاصيل الحفل قبل انطلاقه بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار الوسط الفنى والسينمائى، خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى مدينة الإسماعيلية، حيث انتهت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة من وضع اللمسات النهائية على حفل ختام الدورة الـ22 للمهرجان، والتى ستنطلق فعالياتها فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

يقام حفل الختام بحضور السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما، والناقد عصام زكريا ئيس المهرجان، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، ووكيل مجلس الشيوخ النائبة "فيبى فوزي" وعدد من صناع السينما التسجيلية.

من جهته كشف الناقد السينمائى عصام زكريا رئيس المهرجان، أن الحفل من المقرر أن يتضمن أغنية جديدة تقدم خصيصاً لجمهور الإسماعيلية، بعدما حققت أغنية الاافتتاح التى قدمها المطرب عماد كمال وكلمات طارق على وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركى، وكيروجراف مصطفى حجاج بعنوان "أرض الحرية"، نجاحا كبيرا.

وأضاف زكريا: يقام حفل ختام الفعاليات على ضفاف شاطئ قناة السويس، فيما يقوم بتنظيم ما يخص المسرح المكشوف الموزع والموسيقي، حمادة البالي، ويخرج الحفل الفنان هشام عطوة.

بدوره، قال السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، إن دورة هذا العام، تعد دورة استثنائية، جاءت بشكل مكثف، مشيرا إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن المصري بندوات متواصلة على مدار أيام المهرجان، وهو ما يعد تأكيدا علي أن مصر قادرة بشبابها على العطاء والتميز، لافتا إلى مشاركة 107 دولة و44 فيلم.

وأشار الباسوسى إلى أن إدارة المهرجان بالإسماعيلية أقامت عدة اجتماعات تنسيقية مع القائمين على تنظيم حفل الختام، ضمن الاستعدادت الأخيرة.