شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقى المصرى "من وإلى مير" يشارك فى مهرجان أسوان الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان أسوان الدولى عن مشاركة الفيلم الوثائقي المصري "من وإلى مير"، من إخراج ماجي مرجان، في المسابقة الرسمية للمهرجان، "من وإلى مير" فيلم تسجيلي طويل، حيث تذهب المخرجة لتزور "مير" القرية التي ولد فيها أجدادها، المكان الذي تركوه لكن ظلوا مرتبطين به، ولكن حينما تزور مير حاليًا تكتشف مكاناً يريد أغلب سكانه أن يتركوه.

"مير" هو اسم قرية تقع فى صعيد مصر، بمحافظة أسيوط وقريبة من مركز القوصية، وحرصت المخرجة ماجى مرجان أن يعرض الفيلم أولاً فى مهرجان مصرى صعيدى.

ماجي مرجان مخرجة مصرية بدأت الإخراج من خلال الفيلم التسجيلي "الصورة" عام 2006، ثم اتجهت للأفلام الروائية متوسطة الطول من خلال فيلم "منهم فيهم"، الذي عرض في مهرجان أبو ظبي السينمائي ومهرجان سان فرانسيسكو‫ للفيلم العربي، أما فيلمها الروائي الطويل الأول فكان "عشم" عام 2013، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان سينما الشرق بجينيفا وأيضًا جائزة أفضل إخراج وأفضل مونتاج في مهرجان مالمو بالسويد‫ وجائزة جمعية النقاد للعمل الأول في مصر.