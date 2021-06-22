بتوصيات من مورينيو.. روما يتقدم بعرض لضم سيرجيو راموس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:04 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 22 - يونيو - 2021 6:53 مساءً

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم نادي روما الإيطالي، بتوصية من مدربه مورينيو، عرضا رسميا للحصول على خدمات اللاعب الدولي الاسباني سيرخيو راموس غقب انتهاء عقده مع نادي ريال مدريد.

وانتهى عقد راموس (35 عامًا) مع ريال مدريد بختام الموسم الماضي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد.

وبحسب شبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية، فقد عرض روما على راموس 7.5 مليون يورو راتبا سنويا، لكن نجم ريال مدريد السابق طلب بعض الوقت للنظر في العرض.

وأضاف التقرير أن راموس على رادار العديد من الأندية الأوروبية مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، “لكن روما هو أول فريق يتقدم إليه بعرض رسمي.

وأشار التقرير، إلى أن راموس في حالة انتقاله لروما، يمكن أن يستفيد بما يسمى بـ “مرسوم النمو” لدفع 100 ألف يورو فقط، كضرائب على أي دخل من الخارج، مثل عقود الرعاية.

وينطبق مرسوم النمو على جميع العمال الذين ينتقلون إلى إيطاليا من الخارج لمدة عامين على الأقل.

يذكر أن اللاعب الاسباني سيرخيو راموس لعب في صفوف نادي ريال مدريد لمدة 15 عاما حصل خلالها على كل البطولات المحلية والقارية ولم يجدد عقده مع الملكي بسبب رغبته بخوض تجربة جديدة.