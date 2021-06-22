كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:45 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا وتساؤلات حول ارتباط الفنانة ” أسما شريف منير ” بالمصور المصري الشهير ب ” أنتيكا ” بعد انفصالها عن الفنان ” محمود حجازي ” منذ عدة أشهر .
وذلك بعد نشر أسما شريف منير مقطع فيديو لها برفقة أنتيكا أثناء تواجدهما سويا في إحدى المدن الساحلية .
وهو الأمر الذي دفعها إلى الخروج في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام لبيان حقيقة الأمر .. فكتبت في تعليقها على مجموعة من الصور تجمعها بالمصور أنتيكا قائلة : ” تنويه عشان الناس الظياطة اللطيفة نقولها تاني ومرة أخيرة .. أنتيكا أخويا الصغير بلاش تجويد ” .
وتابعت : ” اوعدكم لما ارتبط هعرفكم .. أصلي أكيد هكون فرحانة ساعتها وهحب إنكم تفرحولي مش هخبي .. سيبكوا من الهري ده .. إيه الألون الجامدة دي .. صيف كما قال الكتاب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أسما شريف منير تكشف حقيقة ارتباطها بالمصور الشهير ” أنتيكا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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