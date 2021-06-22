أحدث ظهور لنجل ريهام عبد الغفور.. أصبح شابًا وسيمًا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:45 مساءً - شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جمعتها بنجلها الأكبر “يوسف” حرصت من خلالها علي تهنئته بمناسبة عيد ميلاده، وعلّقت على الصورة بالقول: “عيد ميلاد سعيد لابني وصديقي العزيز ومرشدي”، واللافت للانتباه أن نجلها أصبح في عمر الشباب، وأصبح كثير الشبه منها من حيث الملامح ولون البشرة والشعر لكنه تميز عنها بفارق طول كبير.

يُشار إلي أن «ريهام»، دخلت قفص الزوجية في أواخر العشرينيات من عُمرها، حيث تزوجت للمرة الأولى عام 2007، وكلل زواجها بإبنها الأكبر “يوسف”، إلا أن الزيجة لم تستمر بسبب خيانة زوجها لها أكثر من مرة. لتعود الفنانة مجددًا مُعلنة زواجها مرة أخرى عام 2010 من رجل الأعمال المصري الألماني “شريف الشوبكي”، مُنجبة منه نجلها الثاني “فاروق”.

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جدير بالذكر أن ريهام عبد الغفور تحدثت عن علاقتها بزوجها في أخر ظهور تلفزيوني لهما، وأوضحت أنها تعرفت على زوجها في حفلة أثناء لعبه على الطبلة، وكان ذلك من أسباب رفض والدتها في البداية لزواجه بها، وقالت :”لما عرفت اني اتجوزت طبال لطمت”.

وأشارت ريهام إلي أن زوجها مصري الجنسية لكن والدته تحمل الجنسية الألمانية، وقالت :”مكنش له في التصوير، لكن بعد الجواز أخد كورس علشان نتصور كتير، وعمره ما حضر معايا ولا مهرجان ولا تكريم”.

وخلال الحلقة علّق زوج ريهام عبد الغفور قائلاً:”أنا اللى عاكست ريهام في الأول بس هي ضحكت عليا واتجوزتنى، واتعودت لما نخرج مع بعض هناكل في مكان المعجبين بيكونوا عاوزين يتصوروا معاها، وياريت الموضوع بييجى على إنى باكل لوحدى وبس ده أنا بمسك الكاميرا وأصورهم كمان”

جدير بالذكر أن ريهام عبد الغفور شاركت في موسم رمضان 2021 الماضي مع الفنانة دينا الشربيني، في مسلسل “قصر النيل”، من بطولة: أحمد مجدي، وصلاح عبد الله، وصبري فواز، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد خالد صالح، ومحمد حاتم، ونبيل عيسى، وعمر السعيد، ومريم الخشت، ومحمود البزاوي، وسامي مغاوري، ونبيل عيسى.

كما شاركت ريهام عبد الغفور كضيفة شرف في فيلم (أعز الولد) بطولة ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين، إنعام سالوسة وبمشاركة نخبة من النجوم كضيوف شرف من بينهم منى زكي، أروى جودة، عمرو يوسف وغيرهم. الفيلم من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي ومن إخراج سارة نوح.

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