ديانا حداد تستطلع رأي جمهورها بشأن إعادة توزيع إحدى أغانيها الناجحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنانة اللبنانية، ديانا حداد، لديها حنين للماضي ولأغانيها القديمة، التي حفرت في ذاكرة الكثير من جمهورها ومحبيها.

فبعدما ظهرت في جلسة تصوير وفي خلفيتها أغنية “ساكن”، التي طرحتها عام 1996، عادت ديانا لتستطلع رأي جمهورها بشأن إعادة توزيع إحدى أغانيها الناجحة.

ونشرت ديانا صورة لها عبر حسابها في “إنستغرام”، ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً باللون الذهبي، وتقف بجوار عددٍ من “الخيول”، وقالت إنها تريد رأي جمهورها في إعادة أغنية قديمة لها كانت قد طرحتها في وقت سابق، وحظيت بنجاح كبير حينها، حيث طلبت تعليقات المتابعين للاختيار من بينها.

وكتبت ديانا، قائلة: “لو حبيت أجدد أغنية من أغنياتي اللي حققوا نجاح كبير.. شو برأيكم أختار.. تعليقاتكم الحلوة”.

ومما جاء في تعليقات المتابعين: “قالت ديانا وضيفي عليها مقطع جديد كتير حلوة هالغنية”، وقال آخر: “أهل العشق.. غلطتي سوء اختياري.. من غبت”، وتابع ثالث: “ساكن.. أمانيه.. شاطر.. واكتر من كده أغاني ناجحة نجاح ساحق بصراحة مش دول بس”.

وكانت ديانا قد خضعت لجلسة تصويرٍ جديدة، استوحت فيها ذكريات الماضي؛ حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في “إنستغرام”، تضمَّن لقطات من جلسة التصوير، وفي الخلفية أغنيتها “ساكن”، التي كانت قد طرحتها ضمن ألبوم “لاقيتك” عام 1996.

وعلقت ديانا على الفيديو، قائلةً: “من آخر تصوير وروعة المكان تكفي، وأغنية ساكن وذكرياتها.. شو رأيكم باللوك”، بينما حصد المقطع أكثر من ربع مليون مشاهدة في ساعات قليلة، بينما ترك متابعون تعليقات عدة، عبَّروا خلالها عن إعجابهم بالأغنية، مؤكدين أنَّها من أروع الأغاني القديمة التي طرحتها ديانا حداد.