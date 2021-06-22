بلقيس تتصدر.. وتحتفل بنجاح “انتهى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة بلقيس فتحي، بنجاح أغنيتها الجديدة “انتهى”، التي أطلقتها قبل أيام.

وكتبت بلقيس عبر حسابها في “تويتر”: “انتهى تحقق مليون مشاهدة، وتدخل الترند العربي والعالمي”.

وشكرت بلقيس الجمهور والمتابعين على دعمهم لها، مؤكدةً أنها ستقدم الكثير من الأعمال الناجحة قريباً: “مبروك للفانز والمحبين والداعمين لي دايماً في كل مكان في الوطن العربي، ولايزال في جعبتي الكثير”.

وتعتبر أغنية “انتهى” هي الثالثة من ألبوم بلقيس الجديد بعد طرحها “حالة جديدة” و”خاف علي” و”ممكن”، إذ حققت نسب مشاهدة مرتفعة على “يوتيوب”.

أغنية “انتهى” من كلمات مشاري إبراهيم، وألحان عبدالعزيز الويس، وإخراج دان حداد.

من جهة أخرى، حققت بلقيس نجاحاً واسعاً من خلال أغنيتها الديو “ممكن” مع الفنان العراقي سيف نبيل، إذ تخطت حاجز الـ50 مليون مشاهدة في أقل من شهر، وحققت “ترند 1″، في عدد من الدول العربية.

وكانت بلقيس فتحي قد فاجأت جمهورها، في شهر أبريل الماضي، بإعلانها رفع قضية خُلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف.

وقالت بلقيس، في تصريحات تلفزيونية حينها: “أنا رافعة قضية خُلع منذ فترة في المحاكم الإماراتية، وكلي ثقة بالقضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع”.