أحد أبطال مسلسل “فريندز” يكشف عن إصابته بمرحلة متقدمة من السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن جيمس مايكل تايلر (59 عاماً)، الممثل الأميركي الذي اشتهر بدور غونثر في مسلسل “فريندز” الشهير، إصابته بسرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة، موضحاً أنه علم بإصابته منذ ثلاثة أعوام بعد اجرائه سلسلة من الفحوص الروتينية، وأنه يخضع حالياً للعلاج الكيميائي.

وأضاف تايلر، في مقابلة بُثّت عبر شبكة “إن بي سي” الأميركية: “اتصل بي الطبيب بعد اكتشافه إصابتي، وأبلغني أنه يريد لقائي غداً لشكوكه في وجود مشكلة خطيرة بالبروستاتا”.

وكشف تايلر أن آخر فحص خضع له أثناء فترة الحجر كشف عن انتشار السرطان إلى عظامه، ووصل للمرحلة الرابعة، حتى جعله عاجزاً عن الحركة، بحسب ما نقل موقع “سي إن إن” الأميركي، ونصح الممثل كافة الرجال بفحص أنفسهم بشكل دوري عند الأطباء المختصين.

ويعتبر مسلسل “فريندز”، الذي ظل يعرض لعشرة أعوام، أحد أشهر الأعمال التلفزيونية على الإطلاق، وأعادت منصات عدّة بثه من جديد. واشتهر تايلر بكونه مدير مقهى الأصدقاء المفضل وبمواقفه المضحكة خلال محاولاته الافصاح عن حبه لراتشيل التي تؤدي دورها النجمة جنيفر أنيستون.

وتم عرض حلقة استثنائية من المسلسل مؤخراً لتجمع كافة أبطال العمل وصناعه وظهر فيها تايلر عبر فيديو مسجل لعدم قدرته على الحضور لظروفه الصحية.