تطورات لافتة في قضية سجن سواغ مان بتهم النصب وتبييض الأموال في تونس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف محامي مغني الراب التونسي-الفرنسي “سواغ مان” تطورات جديدة في قضية سجنه مدة خمس سنوات، بتهم تبييض الأموال والاحتيال.

وقال المحامي مهدي اللوزي إن القضية أصبحت في طور الاستئناف، على أن يحدد القضاء التونسي خلال الأسبوع المقبل موعدها.

وأضاف في تصريحات لراديو “موزاييك” المحلية إنّ المتهمين الآخرين مع سواغ مان، نبيل القروي وسامي الفهري خرجا من السجن، بسبب أخطاء إجرائية، في إشارة الى إمكانية الإستفادة من ذلك لصالح موّكله.

وتابع: “سواغ مان لا يستحق السجن والشعب التونسي يسانده ويرغب في خروجه من تونس باعتباره بريء ولم يسرق الدولة التونسية، بل على العكس حوّل أموال من سويسرا إلى تونس لمساعدة بلده”.

وكان المغني البالغ 34 عاماً، واسمه الأصلي عتاب زعيبت، أوقف في تموز (يوليو) من عام 2019 وأودع السجن في تونس بسبب تحويلات مشبوهة على حسابه من سويسرا بأكثر من 6 ملايين يورو.وصادر القضاء ممتلكات مدرجة باسمه بقيمة تفوق خمسة ملايين يورو.