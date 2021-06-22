شقيقة سعاد حسني تروي قصة حبّها لعبدالحليم حافظ وحقيقة زواجهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما بين التأكيد من بعض المقربين منهما وبين النفي من آخرين، لا يزال سؤال هل تزوج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني يشغل الكثيرين، ويتجدد الحديث حوله بين الحين والآخر.

وحلت جيهان عبد المنعم شقيقة سعاد حسني ضيفة في برنامج “رأي عام”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد على قناة TeN TV، في الذكرى الـ20 لرحيل السندريلا، حيث قالت: “هي آخر وقت في حياتها قالت أنا إتجوزت أنا وعبد الحليم 6 سنين عرفي. أول واحد في حياتها عبد الحليم، وقف معاها كتير في الأول، وبعد فيلم (حسن ونعيمة) هو اللي رشحها لفيلم (البنات والصيف) وكانت طالعة أخته. كان تاني فيلم تعمله مع عبد الحليم، وحبوا بعض واتجوزوا”.

وأضافت: “هما اتجوزوا في السر يُقال عشان معجبيهم، بس هو كان أشهر منها في الوقت ده، وبعد كده هي بقت ممثلة مصر الأولى لمدة 12 سنة، ولما كان عايز بعد كده يشهر الجواز هي رفضت وحست بالإهانة، وحصلت مشاكل وانفصلوا، وكان بيغير عليها غيرة رهيبة”.