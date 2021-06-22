فيديو.. قصي خولي ونادين نجيم في مشهد طريف من كواليس "2020"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" مقطع فيديو طريفا من كواليس مسلسل "2020".

وظهرت نجيم في أحد مشاهد المسلسل، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي، وهي تختبئ خلف أحد الأبواب للهجوم على الممثل قصي خولي، لكنها تعثّرت وسقطت فوقه.

وتحول مشهد الحركة إلى حالة كوميدية وسط ضحك فريق العمل ليحتضنها قصي في النهاية.

وكتبت نجيم معلقة على الفيديو: "كانت وقعة منهنهة، رحت طاجة فوق الزلمة شك على راسي".







وتصوّر نادين نجيم حالياً مسلسل "صالون زهرة" مع الممثل معتصم النهار، الذي تستعد لطرحه في رمضان 2022.