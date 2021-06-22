خطيب جينيفر لوبيز السابق بصحبة حبيبة بن أفليك.. حب أم انتقام؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شوهد خطيب المغنية جينيفر لوبيز السابق، أليكس رودريجيز، بصحبة حبيبة الممثل بن أفليك السابقة، ليندسي شوكس، خلال حفلة عيد ميلاد الأخيرة.

وانفصلت "لوبيز" عن لاعب البيسبول أليكس رودريجيز في أبريل/نيسان الماضي، بعد 4 أعوام مواعدة، وهو ما سبب صدمة للجمهور.

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، اشتعلت لاحقا شرارة الحب من جديد بين "لوبيز" وخطيبها السابق بن أفليك، وشوهد الثنائي أكثر من مرة سويًا بعد قرابة عقدين من انتهاء علاقتهما.





وحسب مجلة "بيج 6" الأمريكية، دفع وجود ليندسي شوكس مع رودريجيز في حفلة عيد ميلادها الجمهور للتساؤل هل ينتقم الأخير من جينيفر لوبيز، أم أن شرارة الحب اشتعلت مجددًا؟





ونشرت المجلة مجموعة صور، يظهر فيها رودريجيز في وضع حميمي مع ليندسي، في باحة منزلها الخلفية في هامبتونز.





وبادر وكيل أعمال رودريجيز بالإجابة عن هذه التساؤلات، قائلًا: "لا يوجد شيء بين الاثنين؛ فهما أصدقاء منذ 15 عامًا".

وذكر الموقع، أن بن أفليك ارتبط بـ"ليندسي" في يوليو/تموز 2017 ثم انفصلا في أغسطس/آب 2018.



