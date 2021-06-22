"جو البنات".. تريو غنائي يجمع محمد رمضان وريدوان ونعمان بلعياشي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجتمع الفنان المصري محمد رمضان والمنتج الموسيقي المغربي ريدوان، والمطرب المغربي نعمان بلعياشي في تريو جديد يحمل اسم "جو البنات".

وكشفت صفحة برنامج "et بالعربي" عبر تطبيق أنستقرام، عن التريو الغنائي الجديد، الذي سيتم إصداره قريبا.



وكان محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ثابت " عبر قناته على "يوتيوب"، وهي من إخراج محمد سامي.







الأغنية من تأليف مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، وتقول كلماتها: «مابنمشيش جنب الحيط، احنا بنمشي في نص الشارع.. ‎ما باخافش من التخبيط لو فيه كلاكس أعمل مش سامع.. ‎لو طلبت بيع هنبيع، عمرنا يوم ما هنشتري بايع.. على الأرض نفسنا طويل وبنلعب للوقت الضايع.. ثابت ‎مش عاوز حركة.. ثابت على المبدأ ثابت.. ثابت على كده من فترة.. ثابت على وضعي أنا ثابت.. ‎العمر واحد الرب واحد في ضهر بعض رجالة.. كلمتنا واحدة، سكتنا واحدة، ودماغنا يا أسطى شغالة..‎ ‎ما بنعملش غير الصح ومن صغرنا معملناش غيره.. ‎واللي هيزعل من الصح بألف سلامة والقلب داعي له".



