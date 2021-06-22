بوسي شلبي وياسمين عبدالعزيز.. "كيد النساء" يشعل الأزمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يهدأ الخلاف بين الإعلامية بوسي شلبي والفنانة ياسمين عبدالعزيز إلا ليشتعل من جديد، فالعلاقة بينهما أصبحت أشبه بحرب ساخنة.

بدأت الأزمة عندما سألت إيناس الدغيدي ضيفتها بوسي شلبي في برنامج "شيخ الحارة" عن حجم نجومية ياسمين عبدالعزيز، واعتبار البعض لها أنها رقم واحد على الساحة الفنية، فتجاهلت بوسي اسم ياسمين واكتفت بالتأكيد على أن "يسرا" هي النجمة رقم واحد في السينما والتلفزيون.

وقامت ياسمين عبدالعزيز بنشر مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه بوسي شلبي، وعلقت قائلة "هموت" ووضعت أشكالا ضاحكة كدليل على سخريتها من الموقف.

بعد ساعات قررت بوسي شلبي الرد، وتوجيه ضربة جديدة، ولذا قامت بعرض حلقة خاصة على قناة "النهار" المصرية، واستضافت خلالها الفنانة ريهام حجاج، زوجه رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق ياسمين عبدالعزيز.





كيد النساء

تطرقت بوسي شلبي في حوارها مع ريهام حجاج، للحديث عن زواجها من محمد حلاوة، وأسباب الهجوم عليها، وقالت ريهام إنها تزوجت "حلاوة" بعد انفصاله بعام، ولم تتعمد الإساءة للطرف الثاني "تقصد ياسمين" وبات لكل منهما حياته الخاصة وشريكه الجديد.

وخلال البرنامج التلفزيوني أيضا، كشفت ريهام حجاج عن حملها، وأكدت أنها لم تتزوج حلاوة كي يدعمها فنيا، ولكن الحب أساس الزواج، وأشارت إلى أنه لم ينتج لها أي عمل فني.

الغريب أن لمياء حلاوة شقيقة طليق ياسمين عبدالعزيز دخلت في المواجهة ونشرت فيديو تهاجم فيه ياسمين، وقالت خلاله بشكل مباشر: "إحنا سعداء بعد خروجك من حياتنا".





على الله حكايتكم

واكتفت ياسمين بالرد من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر رسائل غير مباشرة، لكن يسهل على المتابعين قراءة ما بين السطور، فتارة تكتب على فيسبوك "على الله حكايتكم.. جوز حرابيق" وتارة تكتب على أنستقرام "لا تنتظروا سقوطنا.. فنحن في رعاية الله" وتارة ثالثة تنشر فيديو رومانسيا يجمعها بزوجها أحمد العوضي وتعلق "حب عمري".