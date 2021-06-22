شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة شفيع شلبى بندوة تكريمه: لم يقدم سوى قناعاته ونجهز لمتحف يعرض أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقدت، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، احتفالية عن المخرج والمذيع الراحل "شفيع شلبى"، الذي رحل عن عالمنا يناير الماضي بعرض مجموعة من أفلامه، أعقبها ندوة تكريم له أدارها الناقد مجدى الطيب وتحدثت فيها زوجته سمية الشناوى، وصديقه المقرب شريف جاد مدير النشاط الثقافى بالمركز الثقافي الروسى وعدد من السينمائيين.

من جانبه قال الناقد مجدي الطيب، أن "شلبى"، فنان سابق عصره، مشيرا إلي أنه أول من طالب بإنشاء الإتحاد الإذاعي.

وأضاف مجدي الطيب علاقتى بشلبي تبدأ من عام 1981 فقد عملت معه مساعد مخرج فى عدد من البرامج واضاف أن البعض لخص شخصيته بأنه المذيع الذى يحضر التلفزيون بالعجلة، لكن هناك كثيرون لا يعرفون شيئا عن إنتاجه السينمائي الكبير وأشار أن شفيع شلبى تم وقفة مرتين عن العمل الاولى في أحداث سبتمبر وبعد وفاة السادات عاد واستقبلته مديحة كمال وقتها استقبالا كبيرا وبعدها قدم شفيع برنامج اسمه بالطول والعرض وقدمنا ٤ حلقات زرنا بورسعيد ودمياط وسيناء ويضيف مجدي الطيب انه كان حر نفسه كان يذهب إلي الميادين ويقابل الناس ويقوم بتصوير مشاكلهم وعرضها.

أكدت زوجه الراحل " شفيع"، أنه كان حريص علي التواصل الجاد من أجل تحقيق إنجازاته وكان يحتاج لعمر فوق العمر لتحقيق أحلامه.

فيما كشفت زوجة " شفيع"، أنه قام بعمل فيلم سينمائي كامل عنه من خلال شهادة كبار السينمائين علي مدار ساعة تقريبا، لافتة إلي حصوله علي جائزة أحسن فيلم من خلال أحد دورات المهرجان السابقة.

و أضافت عاصرت شفيع منذ عام 1990 وكان طوال حياته يقول إنه لن يقدم سوى قناعاته وكان ينتج اعماله من ماله الخاص ولم يتقاضى أي أجر عن ذلك وصلت أعماله إلى 1500عمل كان دائما مهتم بالإنسان وكان يحاول أن يساعد البنى آدم على فهم الحياة

وأضافت أنه في أخر خمس سنوات قرر الجلوس في بيته في الفيوم وبالفعل حاليا نقوم بعمل متحف خاص به لعرض أعماله.

وخلال اللقاء أثني الضيوف علي التاريخ المشرف لشفيع شلبي والذي كان سبب من خلاله قيامه بالتعليق علي الأفلام التسجيلية في برنامجه سينما في علب علي الوصول لأكثر عدد ممكن من الجمهور.

وقال محمود عبد السميع، رئيس جمعية الفيلم للسينما الروائية، أنه كان حريص علي التنوع في أعماله، وأنه أضاف الي السينما التسجيلية، من خلال قيامه بكل تفاصيل المهنة.

ومن جانبه قال الفنان محسن أحمد مدير التصوير، أن لدينا دور يمكن القيام به من خلال المركز القومي للسينما فيمكننا عمل تناول موسع بجودة عالية لأفلام " شفيع".