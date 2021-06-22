شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تحتفل بتخرج نجلها عمر من المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة وفاء عامر، بتخرج نجلها عمر محمد فوزى من المدرسة، ونشرت وفاء فيديوعبر حسابها على إنستجرام للحظة تخرج نجلها، وكتبت على الفيديو قائلة:" الحمد لله حمدا كبيرا مباركا فيه تخرج عمر"، وانهالت عليها تعليقات متابعيها تهنئها بتخرج ابنها متمنين له المزيد من النجاح والتقدم.

وتستعد الفنانة وفاء عامر، لإنطلاق تصوير مسلسل "حلم"، من بطولة كمال أبو رية و صابرين وأنوشكا ومحمد رياض ونضال الشافعى ومدحت تيخة وسامي مغاورى وعلاء مرسي ونهال عنبر، والمسلسل من تأليف محمد رجاء ورؤية درامية للكاتب يسرى الفخرانى، وإخراج حسنى صالح.

مسلسل "حلم"، يتناول جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة الآلاف من سكان العشوائيات والأماكن الخطرة ونقلهم في حي الأسمرات بمراحله المختلفة ويقدم مسلسل "حلم" رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه الحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات طويلة طالهم الإهمال.

يذكر أن النجمة وفاء عامر ولدت في مدينة الإسكندرية وتخرجت في كلية الآداب بجامعة بيروت العربية، والتحقت بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، واشتركت أثناء الجامعة بالتمثيل في المسرح الجامعي ، وبدأت علاقتها بالفن من خلال دورها في مسلسل (الزوج أخر من يعلم)، ونجحت بعدها من خلال مسلسلات عدة منها ( زمن الحب الضائع، أميرة من عابدين، امسك حكومة، ذئاب الجبل، فارس بلا جواد)، كما شاركت في السينما من خلال أفلام (الجراج، امرأة وخمسة رجال، أرض أرض، ولا في النية أبقى) .