شكرا لقرائتكم خبر عن برايان كرانستون يخدع اليانصيب فى فيلمJerry and Marge Go Large..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقاريرأجنبية عن اختيارالنجم العالمي برايان كرانستون، لقيادة دور البطولة في فيلم Jerry and Marge Go Large المنتظر والذي يضم أيضاً النجمة العالمية أنيت بينينغ، بدون الإفصاح عن توقيت عرض الفيلم في دور العرض السينمائي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن نجم مسلسل Breaking Bad، الشهير، سيجسد شخصية الزوج الذي سيخدع اليانصيب بمشاركة زوجته بينينغ، بعد تقاعدهما من عملهم الذي استمرا فيه لعقود طويلة بدون تحقيق ما يضمن استقرارهم المادي.

كما كشف التقرير عن تعيين المخرج ديفيد فرانكل، لإخراج الفيلم الجديد الذي ستنتجه شركة Paramount Plus، على أن يصيغ السناريو براد كوبلاند، وبمشاركة كيفن هالوران المنتج المنفذ لفيلم Ford v Ferrari لقيادة عملية الإنتاج التنفيذي.

وكان قد كشفت صحيفة فاريتي فى تقرير سابق، عن بدء العمل على إعادة إحياء لـ سلسلة Criminal Minds، بعد عرض آخر حلقات العمل في فبراير من العام الماضى، من قبل شبكة Paramount Plus، ونظرًا لأن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، لم يتم الانتهاء من أهم التفاصيل، بما في ذلك وجود أي احتمالية لـ عودة الفريق الأصلى للعمل، وسيشارك في إنتاج العمل ستدويوهات ABC.

ورفض ممثلو Paramount Plus و ABC Signature التعليق، على ابتكار سلسلة "Criminal Minds" بواسطة جيف ديفيس، واستمر عرض العمل لمدة 15 موسم على CBS، وتكون من 324 حلقة.