شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم فى جلسة تصوير تحت أشعة الشمس على الشاطئ .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة نيللى كريم لجلسة تصوير مشمسة على الشاطئ، وذلك أثناء قضاءها إجازتها الصيفية بأحد المنتجعات السياحية، ونشرت نيللى الصور على حسابها بموقع "انستجرام" ولاقت إعجاب متابعيها.



نيللى كريم

وانتهت نيللى كريم مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم اسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوى، أحمد رزق، محمد فراج، اسر ياسين ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

وأكدت نيللى كريم مؤخراً على أن خطوة الغناء التى قامت بها والتى بدأت بتجربتها مع فرقة المدفعجية في أغنية "مليونير" تأتى لرغبتها في خوض هذه التجربة من أجل المتعة، موضحة أنها كانت سعيدة بهذه التجربة، وقالت إنها لا تستبعد فكرة احتراف الغناء، خصوصا أن العديد من الممثلين في الفترة الأخيرة اتجهوا لهذا النوع من الغناء وهى المهرجانات.



نيللي كريم

يشار إلى أن نيللى كريم قدمت فى شهر رمضان الماضى مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، وحمزة العيلي، سينتيا خليفة، لؤى عمران، تامر هشام، نور إيهاب، سامى مغاورى، رمزى العدل، أحمد أبو زيد، نهير أمين، جمال يوسف، محمود السويسى، منا عادل.



النجمة نيللى كريم