في ذكراها العاشرة.. ماذا قال هاني شاكر عن ابنته الراحلة دينا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص الفنان هاني شاكر على إحياء الذكرى العاشرة لوفاة ابنته "دينا"، التي رحلت في 22 يونيو عام 2011، بعد معاناتها من سرطان المعدة.

هاني نشر عبر صفحته على موقع فيس بوك، صورة ابنته الراحلة، وكتب "دينا حبيبتي ونور عيني وحشتيني، ووحشتي كل اللي بيحبوكي يا أغلى وأحلى ملاك نزل على الأرض، النهاردة الذكرى العاشرة لرحيلك ربنا يرحمك ويجمعنا بيكي، إن شاء الله في الجنة مع كل اللي بتحبيهم نسألكم الفاتحة".

الفنان هاني شاكر كان خلال ظهوره في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، بكى عند حديثه عن وفاة ابنته، وقال :"أصعب لحظة في حياة الإنسان أن يدفن ضناه، وقطعة منه تحت التراب".

وردا على سؤاله "أي فراق كان أصعب أهله أم ابنته دينا؟، أجاب شاكر" فراق دينا كان أصعب..صعب صعب أوي، ربنا ما يوري حد فراق الضنا".

الفنان هاني شاكر يستعد لطرح أحدث أغانيه "لو سمحتوا" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال حمداوي، تصوير أمين إسماعيل، إخراج نضال هاني.