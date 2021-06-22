ندوة "الخليج 365".. أحمد سمير فرج: فكرة "المداح" خارج الصندوق والجانب الغيبي لم يقلقني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قال أحمد سمير فرج، مخرج مسلسل "المداح"، إنه لم يقلق من الجانب الغيبي في مسلسل "المداح"، مؤكدًا أن تجاربه في الحياة كثيرة، وأن العالم الذي يتناوله العمل موجود بقوة، وزاد مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع في ندوة أقيمت مساء أمس الاثنين، في موقع "الخليج 365" لتكريم أسرة مسلسل "المداح" بحضور بطل العمل حمادة هلال، والكاتب وليد أبو المجد أحد المشاركين في كتابته، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا، وقسم الفن بالموقع برئاسة غادة طلعت: "أي عائلة تقريبا سنجد بها حكاية تشبه ما شاهده الجمهور في (المداح)، فرد مر بها أو على الأقل سمع عنها، وخط الصعيد وكذلك الوجه البحري، به موروث شعبي مخيف من هذه الحكايات، وهذا ما جعلني أشعر بالاطمئنان، وأصريت على تنفيذ (المداح)".

وأشار أن ما جذبه للعمل أنه يتناول فكرة خارج الصندوق، خاصة وأنهم بدأوا التصوير متأخرين نوعا ما عن باقي الأعمال الفنية المشاركة في شهر رمضان، فتكونت لديهم فكرة عن شكل الخريطة الرمضانية، والتي تضم تفجيرات ومطاردات ورومانسية، فكان "المداح" خارج التوقعات تماما.

وأضاف أحمد "فيه جانب روحي في الموضوع نفسه، واحنا شعب متدين بطبعه وبنحب الحاجات دي والغيبيات وإننا نسمع الحدوتة دي، قدمت للجمهور الحاجات اللي بيسمعوا عنها وزودت شوية جزء من الخيال، زي المنطقة بتاعة بيت الدهب، وهل صابر ارتكب جريمة القتل ولا لأ، وحمادة كان قلقان وقلتله سيب الناس تسأل السؤال ده هيقعد الناس جانبي".

وردا على أن الفكرة سبق وقُدمت في عدد كبير من الأعمال الفنية، قال "كل حاجة اتعملت بس أنا بخاطب انهي جمهور، وبعرضه على منصة ولا قناة ولا فين، وأنا خيالي جامح بخاطب الجمهور المصري اللي مذاكره، صحيح مش متوقع هيرضى ولا لأ بس مذاكره للحد ده".

"المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، حنان سليمان، خالد سرحان، تامر شلتوت.