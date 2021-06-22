ندوة الخليج 365.. حمادة هلال: منتجون رفضوا "المداح" بالبداية.. وأبعدت الخوف عن تفكيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قال الفنان حمادة هلال، إن فكرة مسلسل "المداح" الذي قدمه في السباق الرمضاني المنقضي، كان يتمنى تقديمها منذ عام 2015، لكن كلما عرضها على منتج يرفض، الأمر الذي أصابه بالإحباط، مؤكدًا أن البعض يفضل الابتعاد عن موضوع المسلسل والسحر، وتناول موضوعات أخرى عادية، ومع تكرار الموقف شعر أن طاقته الإيجابية تجاه الفكرة بدأت تقل.

وتابع في ندوة أقامها موقع "الخليج 365" لتكريم أسرة "المداح"، بحضور المخرج أحمد سمير فرج، والمؤلف وليد أبو المجد، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير وكالة أونا نيوز، وفريق قسم الفن: "كنت أريد العمل مع المخرج أحمد سمير فرج، وبالفعل كان بيننا مشروع لكن تنفيذه تعثر، وبدأت أقترح عليه وعلى وليد وأمين جمال أكثر من فكرة، وذكرت فكرة المداح في آخر نقاشنا مع التأكيد على أنها فكرة قد لا تنال إعجاب المنتج، إلا أن أحمد تمسك بها، ووجدت أن المنتج إسلام مرسي أيضًا متمسك بها، وأشهد انه حارب حتى تخرج الفكرة للنور، ومع إعجابهم بالفكرة، شعرت أنا بالخوف، لكن بدأنا العمل عليها خطوة خطوة".

وأشار حمادة إلى أن القلق والخوف من العمل وقضيته شعر به كما أشار، لكن اختار أن يبعد الأمر عن تفكيره، لافتًا أن من الممكن أن يتم تنفيذ عملا نسبة الاقتناع به كبيرة، والكل يتوقع نجاحه لكن نتفاجئ بأنه لم يحقق المتوقع، خاصة وأن الجمهور المصري ليس له كتالوج وما يعجبه اليوم، قد ينتقده غدا.

وأضاف حمادة "دايما بتفائل بالحتة اللي الناس ممكن تشوفها مذبذبة شوية، وبقول ربنا هيجبر بخاطرنا، زائد بالأمانة المخرج أحمد سمير فرج بركة جامدة، ومن الناس اللي طمنتنا في المسلسل إن ربنا هيكرمنا".

"المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، جمال عبدالناصر، حنان سليمان، خالد سرحان، تامر شلتوت.