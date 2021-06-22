"تهديدات ومراجيح ".. غرائب وطرائف أفراح النجوم‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

من الأغاني الساخرة إلى حفل زفاف في مدينة ملاهي، تنوعت مؤخرًا مفاجآت وتقاليع الأفراح التي يقيمها نجوم الفن، وأحدثهم الفنانان: "محمد فراج وحسن أبوالروس".

وفاجأ أبوالروس الجميع بإقامة حفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، في ملاهي "زد بارك"، إذ بدأ الفرح بإقامة جلسة تصوير للعروسين في "المراجيح".

وشهد الحفل حسب ما كشف السيناريست أحمد وائل "مؤلف مسلسل 100 وش"، عبر حسابه في موقع فيس بوك، فقرات للسيرك، والباليه الروسي، والتحطيب الصعيدي، إلى جانب وجود قارئة الفنجان، وفرق ديسكو مصر، وصواريخ، والمطرب حسام حسني.

ومن جانبه توجه الفنان محمد فراج بعد عقد قرانه وعروسه الفنانة بسنت شوقي إلى مكان حفل الزفاف على "دراجة"، وفي الخلفية أغنية الفنان عبدالحليم حافظ الشهيرة "حاجة غريبة".

وتعد الفنانة نشوى مصطفى صاحبة أشهر مواقف طريفة في حفلات زفاف أبنائها، إذ كانت البداية مع زواج نجلها "عبدالرحمن"، وقدمت وقتها أغنية ساخرة وجهت خلالها بعض "التهديدات" إلى العروس "منة".

وقالت نشوى في كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر ياسر قطامش: "هسيبهولك شهرين، إشبعي منه وخليه يرجع للبيت، وهبقى أسمح لك تشوفيه".

وبعد تصدر الأغنية "تريند" مواقع التواصل، ومع ما أثارته من جدل، عادت نشوى لتكرار التجربة، وغنت في حفل زفاف ابنتها "مريم"، وإن كانت هذه المرة وجهت الكلمات الساخرة إلى الابنة العروس، وغنت: "هتعيش بوهيمية.. بهدوم مرمية، ممكن تلقى فانلة في فرن البوتاجاز مرمية".

وبدأت نشوى الأغنية بالقول: "خلصنا في بيدو.. نخلص من مريم.. يلا يا عماد سلم مريومة لعريسها الفلة.. ضيعتوا شبابي.. جننتم بابي.. كسرنا ورا بيدو 100 زير نكسر هنا مليون قلة.. فرحتنا مش فيها إن.. فرحنا بيدو بمنة.. النهاردة حزومتي جاي يخطف مريومتي".